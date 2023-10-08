Санта Димопулос впервые рассказала, как родной дядя незаконным путем отобрал у ее мамы дом

Певица Санта Димопулос поделилась печальной историей своей семьи.

Исполнительница решила быть откровенной со своими поклонниками и в сторис в Instagram впервые рассказала о доме, которое осталось в наследство ее маме и дяде от родителей. Певица вспомнила, как в детстве любила проводить время у бабушки и дедушки, наслаждаться цветущим садом и семейным уютом.

К сожалению, как рассказала Санта, от этого уже ничего не осталось. После смерти бабушки и дедушки дом должен был перейти в собственность ее мамы и ее родного брата, однако тот обманным путем забрал все себе.

"Мало кто знает эту мою боль. Это дом моей бабушки. Дом, который они с дедушкой построили своими руками, где я проводила много времени в детстве. Я до сих пор помню нашу шелковицу, красивые и благоухающие деревья яблони, под которыми я любила мечтать, бабушкин огород с клубникой, ягодами, картошкой. Нашу беседку, где она рассказывала мне истории своей молодости. После смерти она завещала его своим детям — моей маме и ее брату. Он обманом, подделав ее подпись, продал дом. Его уже нет в живых. То, что сделали эти люди, видно на фото", — поделилась Димопулос.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Певица показала кадры заброшенного дома и заросшего участка вокруг него. Впервые за долгое время Санта решилась приехать и своими глазами увидеть, во что превратился дом ее детства.

В течение многих лет, по словам артистки, они пытались вернуть дом себе, однако суды продолжаются до сих пор.

"Мы в судах больше 10 лет и несмотря на то что есть официальный документ о том что подпись подделана, суд так и не вынес никакого решения. Почему? Ждут денег. А я принципиально их не дам, потому что дом по закону наш. Это было цветущее, красивое и волшебное место. Сейчас это превратили в гадюшник. Я приехала сюда впервые за много лет, видимо пришло время. Болит", — поделилась Димопулос.

Как призналась певица, сейчас она сожалеет о том, что в свое время уделяла мало внимания столь важным вещам и только с годами стала понимать это.

"Мне жаль, что раньше я не была зрелым и сильным настолько, чтобы взять это в свои руки. Это я к чему? Только углубляясь в себя, занимаясь своим духовным развитием, к нам приходит то, что истинно важно. Наш род, наши предки, наши воспоминания — это бесконечная сила и источник. Берегите это всегда", — дала совет поклонникам звезда.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

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