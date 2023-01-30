Санта Димопулос впервые за долгое время вернулась в Киев и показала опустевший дом

Певица Санта Димопулос наконец-то вернулась в родной Киев после длительного пребывания за границей.

Впервые за несколько месяцев исполнительница смогла зайти в свой дом и увидеть такую знакомую картину. О своем приезде в Украину Санта рассказала в сторис в Instagram.

В доме исполнительницы после долгого отсутствия все осталось по своим местам. В гостиной певицу даже "встретила" украшенная новогодняя елка.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Однако самое главное, что делало дом живым и уютным – смех детей, встречи с друзьями и семейные вечера – на время войны исчезло.

"Наш любимый пустой дом... Без жизни, без смеха, без детей и друзей... Отнята жизнь. Ненавижу", — написала Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, что в начале войны вместе с двумя детьми Санта уехала за границу. В последнее время семья находится во Франции.

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