Санта Димопулос встретила Новый год без мужа и детей и назвала причину: "Мне стыдно"

Украинская певица Санта Димопулос призналась, как она встретила Новый год без семьи и ответила, жалеет ли о своем решении.

Так, певица Новый 2024 год отпраздновала на Бали. По ее словам, они с мужем Игорем и дочерью Софией планировали сделать это вместе. Впрочем, все изменилось в последний момент. Димопулос отметила, что она почувствовала, что ей нужно побыть наедине со своими мыслями. Однако артистка чувствовала себя неловко за такое решение в тот момент.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Как я осталась на Бали? В последний момент, за час до выезда из виллы я приняла такое решение. Села и объяснила Игорю, что чувствую то, что мне необходимо побыть самой, переварить все, что произошло со мной за этот период. Я тоже озвучила, что мне стыдно и есть чувство вины из-за мыслей как я "должна сделать" и как чувствую, что мне нужно", - написала Димопулос в своем Telegram-канале.

Впрочем, после того как часть семьи оставила ее наедине, она почувствовала себя дискомфортно. Но, в результате, не пожалела о таком необычном решении. По ее мнению, необходимо действовать по зову сердца.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"За страхом шло чувство вины: "Как я смогла оставить семью на новый год?", "Что я за мать такая, а жена еще хуже" и так далее. Я благодарю себя за смелость. Еще буквально несколько лет назад я никогда бы не решилась на такое: чаще всего мы живем категориями "так можно", "так нельзя" и не слышим, что нам действительно нужно", - добавила Санта.

А вот Рождество Санта Димопулос провела все же со своей дочерью Софией. Они вместе полетели в экзотическую страну и показались в настоящем сказочном мире.

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