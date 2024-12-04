Санта Димопулос высказалась о новых отношениях после развода: "Нет места компромиссам"

Украинская певица Санта Димопулос поделилась подробностями личной жизни.

Так, в своих сторис Санта ответила на самые интересные вопросы фанатов. Один из них поинтересовался, находится ли сейчас исполнительница в отношениях. Однако Димопулос опровергла это. Звезда объяснила, что сейчас она проживает период внутренней гармонии и познания, поэтому пока ей хорошо наедине. Однако в будущем певица надеется обрести свою настоящую любовь. Но объясняет, что всему свое время.

"В отношениях с собой и с жизнью. Когда с собой хорошо, ты уже узнал себя и знаешь свою ценность, здесь нет места компромиссам. Я не ищу отношений. Когда придет время и правильный человек – все случится", — подчеркнула знаменитость.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, весной этого года певица Санта Димопулос объявила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко. Супруги распались после 11 лет вместе, не сообщая фанам причины. От бывшего супруга Санта воспитывает 5-летнюю дочь Софию. Также у нее есть сын Даниэль от предыдущих отношений с шоуменом Андреем Джеджулой.

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