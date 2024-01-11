Санта Димопулос высказалась о поездке 15-летнего сына к Андрею Джеджуле во время войны в Украине

Украинская певица Санта Димопулос прокомментировала первую поездку сына в Украину во время полномасштабной войны.

В Instagram-stories у исполнительницы поинтересовались, не боялась ли она отпускать 15-летнего Даниэля и не беспокоилась ли о его безопасности. Артистка объяснила, что уехать в Украину – это было решение сына, к которому она просто не могла не прислушиваться. Хотя Санта и призналась, что была не в восторге от этой идеи и очень волновалась, особенно, когда Украину обстреливали оккупанты.

Сын Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"А как я могла не отпустить? Он уже взрослый человек, которого я очень люблю, уважаю и к которому я прислушиваюсь. Он соскучился по Родине, Киеву, папе, бабушке, друзьям. Была ли я в восторге от этой идеи? О, нет! Но я чувствовала, что все будет хорошо, хоть иногда и были бессонные ночи, когда прилетало", — прокомментировала артистка.

Димопулос говорит, что на самом деле она планировала, чтобы сын уехал на каникулы на Бали. Однако, по словам певицы, Даниэль очень рад, что выбрал именно Украину.

Сын Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Я очень хотела, чтобы он поехал с нами на Бали, но он решил иначе. Он счастлив, что наконец-то впервые с начала войны побывал дома", — добавила артистка.

Напомним, недавно Санта Димопулос попала в скандал. Певица на Бали снялась в фотосессии, которую ей организовал российский фотограф.

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