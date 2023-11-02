Санта Димопулос взбудоражила воображение фанатов пикантным фото в одном лишь нижнем белье

Также артистка рассекретила, чем питается, чтобы держать тело в форме.
Украинская певица Санта Димопулос порадовала поклонников изрядно пикантным контентом.
В Instagram-stories артистка показалась в нижнем белье белого цвета и взбудоражила воображение фанатов. Исполнительница продемонстрировала накаченный пресс, стройные ножки и подтянутое тело. Снимок Санта сделала в зеркале своего дома.
"Как вы уже поняли, у меня установили зеркало", – пошутила певица.
У Санты Димопулос такая стройная фигура благодаря правильному питанию и спорту. В частности, артистка показала, как питается.
"Я знаю, что вы любите рубрику "Что я ем", — подписала фото артистка.
Кроме того, исполнительница активно занимается спортом и выполняет разные физические упражнения. К примеру, на днях Санта сходила на теннис.
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников пикантным контентом. Знаменитость показалась в пиджаке на голое тело и засветила бюст.
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