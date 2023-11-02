Санта Димопулос взбудоражила воображение фанатов пикантным фото в одном лишь нижнем белье

Также артистка рассекретила, чем питается, чтобы держать тело в форме.

Украинская певица Санта Димопулос порадовала поклонников изрядно пикантным контентом.

В Instagram-stories артистка показалась в нижнем белье белого цвета и взбудоражила воображение фанатов. Исполнительница продемонстрировала накаченный пресс, стройные ножки и подтянутое тело. Снимок Санта сделала в зеркале своего дома.

"Как вы уже поняли, у меня установили зеркало", – пошутила певица.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

У Санты Димопулос такая стройная фигура благодаря правильному питанию и спорту. В частности, артистка показала, как питается.

"Я знаю, что вы любите рубрику "Что я ем", — подписала фото артистка.

Обед Санты Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Кроме того, исполнительница активно занимается спортом и выполняет разные физические упражнения. К примеру, на днях Санта сходила на теннис.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников пикантным контентом. Знаменитость показалась в пиджаке на голое тело и засветила бюст.

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