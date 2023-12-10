Санту Димопулос обвинили в умалчивании преступлений россиян: певица ответила

Украинская певица Санта Димопулос высказалась по поводу упреков поклонников о недостаточном освещении событий в Украине.

В своем Instagram артистка похвасталась свежим фото из Бали и рассказала о состоянии души. Так, Димопулос поделилась, что прилетела на ретрит. По ее словам, она открыла "новый мир" после пяти дней трансформации. Однако, активных пользователей смутили такие высказывания знаменитости. Они упрекнули, что ее фотоблог превратился в "хороший Instagram, не запятнанный войной". Многие другие пользователи поддержали этот комментарий лайком.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Очередной публично хороший Instagram, не запятнанный войной. Потому что война будет мешать фото из ретритов. Не знаю, как это оказалось в ленте. Жаль, что до сих пор куча людей ничего не понимают", – написала подписчица.

Исполнительница молчать не стала. Санта ответила, что такие страшные войны происходят из-за того, что у большинства травмирована душа.

"В первую очередь война в душах людей, потому и происходит ужас на земле", – объяснила артистка.

Отметим, артистка не отказывается от своих украинских корней и имеет проукраинскую позицию. Даже поделилась, что после войны планирует вернуться в Украину и развивать свои проекты здесь.

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