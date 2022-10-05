Санту Димопулос раскритиковали из-за общения на российском: певица резко ответила

Исполнительница Санта Димопулос нарвалась на критику.

Артистка гуляла по улицам Парижа и решила поделиться своими эмоциями. Певица опубликовала фото в Instagram и оставила пост под снимком на российском языке.

"Париж очаровательный, быстрый, яркий! Я всегда хочу все успеть. Хочу приехать хоть раз в неделю и насладиться каждым мгновением, ведь здесь черпаешь вдохновение буквально на каждом углу", — поделилась Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Впрочем, не всем понравилось, что исполнительница написала пост на российском языке. В частности, Димопулос упрекнули из-за этого. Реакция певицы не заставила долго себя ждать. Санта прокомментировала, почему продолжает общаться на российском.

"Я говорю и пишу на трех языках. На российском быстрее, тоже у меня много подписчиков из разных стран, которые знают российский. Пожалуйста, не надо лезть ко мне или к кому-то другому с языковым вопросом. Следите за собой и начинайте с себя, и мир станет лучше. У каждого свой темп, и я буду делать так, как считаю нужным. Мне не 18, чтобы вы делали мне замечания, и я смущалась", — резко ответила Санта.

Напомним, недавно Наталка Денисенко пристыдила украинцев, заставляющих русскоязычных сограждан перейти на государственный язык. Знаменитость считает, что каждый человек должен сам к этому прийти.

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