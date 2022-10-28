Сара Джессика Паркер показала архивные фото своего 20-летнего сына в день его рождения

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессіика Паркер поделилась архивными фото своего сына Джеймса.

Таким образом актриса решила поздравить парня с его 20-летием. Трогательный пост звездная мама опубликовала в Instagram.

"В этот день 20 лет назад..." Плиты сдвинулись. Все чувства, которые я когда-либо знала, углубились, увеличились и заиграли новыми яркими красками. Сегодня калейдоскоп крутится вместе со всеми воспоминаниями. Во всех прекрасных формах, изменениях и перспективах, которые ты принес в нашу жизнь. С днем рождения, мой сын. Я так тебя люблю", - написала Сара.

К подборке актриса добавила фото, на которых Джеймс еще совсем маленький. Мальчик играет на улице, задувает свои первые свечи на праздничном торте и сидит в пижаме.

Напомним, Джеймс родился в отношениях Сары Джессики Паркер и американского актера Метью Бродерика. Также у пары есть дочери-близнецы, Мерион Лорета Элуэл и Табита Ходж.

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