Сара Джессика Паркер в 29-ю годовщину брака показала, как выглядела с мужем в молодости

Сара Джессика Паркер с мужем / © Associated Press

Звезда сериала «Секс в большом городе», американская актриса Сара Джессика Паркер показала, как выглядела с мужем, актером Мэтью Бродериком, в молодости.

Звезда Голливуда посвятила возлюбленному пост в Instagram. Как оказалось, супруги праздновали годовщину брака. Влюбленные уже 29 лет находятся в официальном статусе мужа и жены. Поэтому, Сара Джессика Паркер публично поздравила возлюбленного.

Артистка опубликовала архивные фотографии с Мэтью Бродериком. На кадрах можно разглядеть, как супруги выглядели в молодости. Кроме того, Сара Джессика Паркер адресовала мужу теплые слова. Она отметила, что они уже 29 лет в браке, и их романтическая история будет продолжаться и в дальнейшем.

Сара Джессика Паркер с мужем / © instagram.com/sarahjessicaparker

Также актриса отметила, что уже обратилась к любимой музыкальной группе Бродерика, чтобы присоединиться к артистам и спеть вместе с ними серенаду возлюбленному.

«19 мая 1997 — 19 мая 2026. 29 лет. И это еще не конец. За тебя, мой любимый. А твоя любимая группа присоединяется ко мне, чтобы спеть серенаду тебе. Нам. Навсегда молодым. Целую, твоя жена Сара Джессика», — обратилась к мужу актриса.

Отметим, Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик сыграли свадьбу 19 мая 1997 года. Супруги воспитывают троих детей — сына Джеймса и близняшек Мэрион и Табиту.

