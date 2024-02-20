Сара Джессика Паркер впервые за долгое время показалась с мужем и 21-летним сыном-красавцем

Сын звезды сериала "Секс в большом городе", актрисы Сары Джессики Паркер, Джеймс показал редкие кадры со звездными родителями.

Так, супруги довольно редко делятся подробностями личной жизни и общими фото. Поэтому свежими кадрами из семейной прогулки порадовал их 21-летний сын. На своей странице в Instagram Джеймс опубликовал серию снимков, где в фиолетовом свитере предстает с папой, актером Мэтью Бродериком.

Муж Сары Джессики Паркер Мэтью Бродерик с их сыном Джеймсом. Фото: Instagram Джеймса Бродерика

На еще одном фото сын звезды запечятлел родителей наедине. Кадр сделан издалека. На фоне зеленой лужайки Сара Джессика Паркер нежно опирается на своего мужа Мэтью, пока он позирует для сына.

Сара Джессика Паркер с мужем. Фото: Instagram Джеймса Бродерика

Отметим, кроме сына супруги воспитывают двух дочерей. Так, за период 26-летнего брака у Сары и Мэтью появились также дочери-близнецы, Мэрион Лорета Элуэл и Табита Годж, которых родила суррогатная мать. В настоящее время девушкам 14 лет.

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая также делилась редкими фото с заметно подросшим 7-летним сыном. Знаменитость рассказала об особом празднике Ивана и восхиила поздравлениями.

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