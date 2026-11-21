Сара Мишель Геллар / © Associated Press

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Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров», актриса Сара Мишель Геллар впервые за длительное время показалась на публике с дочерью от мужа, американского актера Фредди Принца-младшего.

Артистка крайне редко выходит в свет с детьми. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Сара Мишель Геллар вместе с дочерью-красавицей побывала на вечеринке по случаю гонки Формулы-1 в Лас-Вегасе. Там они охотно позировали для папарацци на «красной дорожке» изданий People и InStyle.

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Что интересно, Сара Мишель Геллар и 17-летняя Шарлотта оделись практически в family look. Для вечеринки они выбрали черные мини-платья, похожие сумочки и даже сделали одинаковые прически и макияж. Единственное, чем отличались их образы, так это то, что Шарлотта дополнительно надела бомбер.

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Сара Мишель Геллар с дочерью / © Getty Images

Отметим, в апреле 2000 года Сара Мишель Геллар вышла замуж за Фредди Принца-младшего. У супругов родились двое детей — дочь Шарлотта и сын Рокки.

Напомним, недавно итальянская актриса Моника Беллуччи показала 16-летнюю дочь-красотку от французского артиста Венсана Касселля. Также знаменитость похвасталась успехами Леони в карьере.

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