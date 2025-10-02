ТСН в социальных сетях

Сасанчин ответил на слухи, что развелся с женой из-за другого мужчины: "Это будет на ее совести"

Музыкант продолжает откровенно делиться личным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Роман Сасанчин с бывшей женой

Роман Сасанчин с бывшей женой / © instagram.com/annavi_i

Украинский певец и победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин ответил на слухи, что развелся с женой из-за того, что у нее появился другой мужчина.

Еще в начале сентября артист просто ошеломил новостью, что его брак с Иванной подошел к концу. Бывшие супруги особо не комментировали свой разрыв. Поэтому, когда Роман Сасанчин решил пообщаться с поклонниками в Instagram, его просто засыпали вопросами о разводе.

Поскольку инициатором разрыва была именно Иванна, пользователи заподозрили появление у нее другого мужчины. Однако Роман Сасанчин говорит, что это не так, по крайней мере, экс-супруга это отрицает. Хотя сам музыкант не знает наверняка.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

"Об этом, скорее всего, наверное, только она знает...Я далеко, и что там произошло - именно я знать не могу. Говорит, что никого нет, но это уже будет на ее совести", - говорит артист.

Отметим, Роман Сасанчин и Иванна находились в отношениях в течение шести лет, из которых почти три - в браке. У пары есть общая дочь - з-летняя Элизабет. Недавно артист ответил, видится ли сейчас с ребенком.

