Сасанчин после развода высказался о выезде 4-летней дочери в Польшу и платит ли алименты

Роман Сасанчин с экс-супругой и дочерью

Украинский певец и победитель «Голоса страны» Роман Сасанчин после развода откровенно рассказал об общении с экс-супругой Иванной и жизни их дочери за рубежом.

Артист на проекте "Наодинці з Гламуром" признался, что последний раз видел четырехлетнюю Элизабет еще перед ее выездом за пределы Украины. Прошлым летом девочка вместе с мамой Иванной переехала в Польшу, и с тех пор личных встреч из-за бюрократии не было. Однако родители сохранили общение для воспитания девочки.

«Последний раз виделись когда она уезжала за границу. Они прошлым летом уехали. Несмотря на тяжелый моральный период, сейчас мы классно общаемся по поводу ребенка: материальных вопросов, созвонов, здоровья и т.д. Ей нужно внимание обоих родителей. Это было бы плохо, если бы у нас были конфликты и ребенок это видел», — рассказал артист в разговоре с Анной Севастьяновой.

По словам Сасанчина, расставание было взвешенным решением обоих. Пара решила не выносить личные проблемы на публику. Однако певец говорит, что этому способствовал ряд ошибок.

«Мы взрослые люди и так бывает — свой мусор решили сознательно не выносить. Были у обоих ошибки разные. Поэтому решили, что не надо дальше тратить время. Потому что если ждать худшего — от конфликтов до ненависти — не нужно. Вовремя разошлись и общаемся о ребенке», — пояснил Сасанчин.

Певец также добавил, что надеется на скорейшую встречу с Элизабет. Родители планируют урегулировать все вопросы до лета. Относительно алиментов, артист говорит, что открыт к любому формату помощи, но пока они с экс-супругой договариваются без официальных процедур.

«С лета прошлого года не видел Элизу. Не из-за того, что ее не хотят привозить, а из-за документов. Сейчас все должно решиться и уже летом буду ждать дочь. Я говорил, что можешь подавать (на алименты — прим. ред.) и я не буду против. Но я знаю, что своему ребенку дам больше, чем нужно. Мы просто договариваемся», — подытожил звезда.

Отметим, Роман Сасанчин в течение шести лет находился в отношениях с Иванной, из которых почти три — в браке. Супруги разошлись в прошлом году. У пары есть общая дочь Элизабет, которой сейчас четыре года. Девочка вместе с мамой сейчас проживает в Польше.

