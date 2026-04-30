Сасанчин удивил заявлением о "Евровидении" и объяснил, вернется ли к сольной карьере

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Украинский певец Роман Сасанчин, двукратный победитель «Голосу країни», откровенно рассказал о продаже выигранной в шоу квартиры и мечте о «Евровидении».

После длительного затишья артист снова вышел в публичное пространство и заговорил о личном. Он признается: последние годы стали для него периодом переоценки. Пришлось искать баланс между творчеством и заработком. Параллельно переживая болезненный разрыв с женой. Изменения коснулись и быта — пришлось пересмотреть жизненные приоритеты. Несмотря на это, он постепенно возвращается к музыке и планирует новый этап карьеры.

«Все же после развода решил продать квартиру (ред.). Мне морально было тяжело оставаться в том пространстве — слишком много воспоминаний, эмоциональных привязок. В какой-то момент понял, что хочу начать новый этап жизни», — поделился певец в интервью OBOZ.UA, объясняя, почему попрощался с жильем, полученным после победы в шоу.

Реклама

Новую квартиру артист выбрал меньшую, но уже готовую к жизни — без ремонта и лишних хлопот. Говорит, хотел максимально упростить быт и сосредоточиться на внутреннем состоянии.

«Я точно понял одну вещь: в таких вопросах не надо спешить. То, что приходит слишком быстро, часто так же быстро и исчезает. Не хочется отношений „лишь бы были“. Пусть это будет действительно именно тот человек», — признался Сасанчин, отвечая на вопрос о личной жизни.

Сегодня певец снова активно работает в музыке — пишет песни, записывает треки и все больше внимания уделяет собственному развитию как артиста. Если раньше он часто работал «в тени» для других исполнителей, то теперь делает ставку на сольную карьеру. Главной амбицией называет участие в «Евровидении» — говорит, уже думает над материалом, который может стать его билетом на международную сцену.

Роман Сасанчин стал уникальным явлением для украинского телевидения — он победил сначала в «Голос. Дети», а затем и во взрослой версии шоу. Его карьера начиналась со сцены родного села, где он пел еще с детства. Впоследствии — большая сцена, наставничество Тины Кароль и стремительная популярность. Впрочем, после побед жизнь артиста оказалась не такой гламурной: раннее отцовство, сложные отношения, развод и пауза в карьере. Теперь он постепенно возвращается — уже с новым опытом и более четким пониманием себя.

Реклама

Новости партнеров