Сасанчин – в 19 лет, Матвиенко – в 17: украинские звезды, которые рано стали родителями

Сасанчин – в 19 лет, Матвиенко – в 17: украинские звезды, которые рано стали родителями

Некоторые знаменитости стали родителями до 20 лет.

В большинстве своем звезды ставят в приоритет развитие и карьеру и откладывают отцовство "на потом".

Впрочем, есть в украинском шоу-бизе знаменитости, ставшие родителями очень молодыми. К примеру, 30 декабря в 2021-м у 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина родилась дочь. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, у кого из селебритис родился первенец в довольно юном возрасте.

Тоня Матвиенко – 17 лет

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко – Тоня – впервые стала мамой в 17 лет.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной / Пресс-служба Тони Матвиенко

Певица забеременела в 16 от 23-летнего любимого. Будущая звезда решилась рассказать новость маме всего через два месяца. Впрочем, если окружение травило ее, то Нина Митрофановна очень обрадовалась пополнению. В результате Тоня вышла замуж за избранника, но через 10 лет брак распался. Ульяна и Тоня выглядят как подружки.

Тоня Матвиенко с дочерью / instagram.com/tonya_matvienko

Сейчас исполнительница замужем за певцом Арсеном Мирзояном. В 35 лет Матвиенко родила второго ребенка – дочь Нину.

Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян и их дочь Нина / instagram.com/tonya_matvienko

Виктор Павлик – 18 лет

Артист Виктор Павлик – многодетный папа. В апреле в 1984 году у звезды родился сын Александр, которого ему подарила первая жена Лидия. Тогда певцу было всего 18 лет.

Виктор Павилк в юности / instagram.com/viktorpavlik

Первенец пошел по стопам отца. Он участвовал в талант-шоу и тоже стал артистом. Сейчас Саше 37 лет, он женат и воспитывает сына.

Виктор Павлик с сыном Александром / instagram.com/viktorpavlik

В 1987 году на свет появился второй ребенок исполнителя – дочь Кристина. Ее родила любимая по имени Светлана. От третьей жены, танцовщицы Лоры Созаевой у Павлика был сын Павел. На 22 году жизни он, к сожалению, умер после длительной борьбы с раком.

В этом году Павлик снова стал папой. Четвертая жена знаменитости, его концертный директор Екатерина Репяхова подарила ему сына Михаила. Недавно мальчику исполнилось шесть месяцев.

Виктор Павлик с женой и сыном / instagram.com/repyahovakate

Екатерина Осадчая – 19 лет

Телеведущая Екатерина Осадчая впервые узнала радость материнства в 19. Звезда канала 1+1 родила сына Илью от бывшего мужа, депутата Олега Полищука.

Екатерина Осадчая с первенцем / instagram.com/kosadcha

В этом году юноша уже поступил в университет.

Екатерина Осадчая и Илья / instagram.com/kosadcha

В 2017 году ведущая "Светской жизни" вышла замуж за своего коллегу, продюсера и шоумена Юрия Горбунова. 18 февраля того же года у них родился общий сын Иван, а 19 августа в 2021-м – еще один мальчик, которого назвали Даниилом. Осадчая стала многодетной мамой в 37 лет.

Екатерина Осадчая с детьми / instagram.com/kosadcha

Роман Сасанчин – 19 лет

Победитель "Голосу діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин отныне папа. 30 декабря в этом году жена певца Иванна родила дочь, которую назвали Элизабет. Исполнитель признался, что никогда не подумал, что станет отцом в 19 лет.

Роман Сасанчин с дочерью / instagram.com/sasanchyn_official

Роман и Иванна познакомились в 2020 году. Пара встретилась в компании общих друзей и через несколько месяцев стала жить вместе в квартире, которую исполнитель выиграл в шоу "Голос країни". Уже в конце мая в этом году стало известно, что певец и его возлюбленная решили пожениться.

Роман Сасанчин с супругой / instagram.com/sasanchyn_official

О беременности они сообщили поклонникам в августе, а зарегистрировали брак 2 декабря в этом году.

Надежда Мейхер – 20 лет

Певица и актриса, бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер впервые родила, когда ей было 20 лет. Знаменитость подарила сына Игоря бизнесмену Александру Лищенко.

Надежда Мейхер, Александр Лищенко и их сын / Комсомольская правда в Украине

В 2014 году звезда вышла замуж за российского бизнесмена Михаила Уржумцева, которому родила двух дочерей Анну и Марию.

Оля Полякова – 21 год

Певица Оля Полякова впервые стала мамой тоже в молодом возрасте. В 21 год будущая звезда родила дочь Машу. В 27 лет, в 2011-м, знаменитость стала мамой во второй раз. Звезда родила дочь Алису.

Оля Полякова наконец-то показала фото, на которых позирует с мужем и дочерьми / instagram.com/polyakovamusic

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