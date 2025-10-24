Саша Бо эмоционально ответила на упреки о пластике лица: "Конкретно дали в штангу"

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Украинский блогер-миллионерша Саша Бо оказалась в центре внимания в Сети.

После публикации свежих фотографий подписчики начали массово предполагать, что инфлюенсерка сделала подтяжку лица или хирургическую коррекцию глаз. Некоторые пользователи обвинили звезду в том, что она скрывает изменения, на что блогер отреагировала довольно эмоционально. Она призналась, что получила сотни неприятных сообщений.

"Все, кто так громко обсуждает мою внешность, конкретно дали в штангу и не туда смотрели. Я получила много вопросов даже от тех подписчиц, аватарки которых знаю годами. Поэтому я все же расскажу, хотя планировала сделать это через несколько месяцев — когда будет финальный результат. Потому что сейчас я до сих пор в отеках и трудно говорить объективно. С глазами и бровями я не делала ничего", — написала Саша Бо в Instagram.

Инфлюенсер также объяснила, что не скрывает своих процедур, но на этот раз хотела поделиться изменениями позже. К слову, ранее Саша Бо откровенно рассказывала о своих пластических операциях. Она делала булхорн — хирургическая операция по эстетической коррекции верхней губы, которая уменьшает расстояние между основанием носа и верхней губой.

Напомним, недавно жена украинского певца Виктора Павлика — Екатерина Репьяхова — похвасталась видом после операции на подбородке. Знаменитость показала результат до и после пластики.