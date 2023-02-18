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Саша Бо испугала кадрами поцарапанной спины и рассказала, что с ней произошло на отдыхе в Доминикане

Саша Бо испугала кадрами поцарапанной спины и рассказала, что с ней произошло на отдыхе в Доминикане

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
781
Время на прочтение
2 мин
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Саша Бо испугала кадрами поцарапанной спины и рассказала, что с ней произошло на отдыхе в Доминикане

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Знаменитость неудачно упала на кораллах.

Отдых украинской блогерши Саши Бо в Доминиканской Республике затмил неприятный инцидент.

Знаменитость у сторис в Instagram показала разодранную до крови спину и ягодицы. Саша рассказала, что во время поездки на острова серьезно травмировалась.

"Это мойбок. Прошел час, я смывала водой, а оно дальше. Как назло, мы были на острове, и конечно, никаких антисептиков с собой не взяли. Медпункта тоже не было", — поделилась Саша.

© instagram.com/sashaabo
Фото: instagram.com/sashaabo
© instagram.com/sashaabo
Фото: instagram.com/sashaabo

Как поделилась блогерша, она получила царапины, когда плавала в море. По дороге к берегу Сашу накрыла сильная волна и она упала прямо на колючие кораллы.

"Я просто купалась в море. Это Карибское море и оно очень мелкое. Идеально чистые песочные пляжи. И я случайно доплыла до участка, где много мелких кораллов. Пыталась легонько выйти из воды, но меня накрыло сильной волной и протаранило спиной по кораллам. Будьте осторожны, вода сильнее вас", — рассказала Бо.

© instagram.com/sashaabo
Фото: instagram.com/sashaabo

Впрочем, даже этот инцидент не смог испортить впечатления блоггерши от красоты местной природы. Саша отметила, что, несмотря на все, этот день запомнится ей на всю жизнь.

"Тем не менее, это был лучший день за все две недели. Я с улыбкой на лице публикую эти сторис, намазанная пантенолом и перекисью. Я благодарна судьбе за этот отдых", — написала Саша.

© instagram.com/sashaabo
Фото: instagram.com/sashaabo

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Дата публикации
Просмотры
781
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