Саша Бо напугала фото с рассеченным глазом и поделилась, как получила травму

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо напугала поклонников фото, где у нее рассечено веко.

Как в Instagram-stories призналась знаменитость, травму она получила в ночь перед Рождеством. По словам Саши, боль была настолько сильной, что у нее в глазах "засветились свечи".

"Рассказываю, как я так покалечилась и кто же мне рассек веко. Это произошло в ночь перед Рождеством, после Святого вечера. Я проснулась от режущей такой боли, у меня в глазах свечи засветились", — вспомнила Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша поделилась, кто же виноват в ее травме. Как оказалось, это произошло из-за собаки Саши. Четвероногая ночью случайно пригнула на лицо звезды и ногтем порезала веко.

"И что случилось? Мы спали с собаками, и Соня, она же весит 3,5 килограмма, решила поиграть в грациознную лань, и решила с подушки перепрыгнуть на ноги. Но она немного промахнулась и отпрыгнула от моего лица. То есть она изо всей силы отпрыгнула, лапками зацепила, ногтями рассекла и пошла спать. Я встаю, не понимаю, что происходит, а она смотрит на меня и моргает. Вот такое бывает", — рассказала поклонникам Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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