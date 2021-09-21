Саша Бо об интервью своего мужа: "Прополоскал в дерьме "конченую и больную бывшую"

Блогерша обратилась к экс-возлюбленному.

Украинская Instagram-блогерша Александра Пустовит, она же Саша Бо, отреагировала на интервью своего мужа Игоря, с которым разводится.

Так, вчера ее экс-возлюбленный рассказал свою правду о совместной жизни и скандальном разводе с женой. После просмотра видео 26-летняя девушка поделилась мыслями в своем фотоблоге. Саша отметила, что получила эффектное шоу, которое ей обещал Игорь.

"Я спокойно принимаю эту ситуацию, я вообще не удивлена. Я еще раз убедилась в правильности своего выбора — больше не терпеть. Вы можете проанализировать, можете сделать выводы, можете быть равнодушными или просто посмеяться с этого цирка. Я от отчаяния пришла на интервью, чтобы открыть свои боли и страхи, а кое-кто пришел отмазаться, жестоко отомстить и прополоскать в дерьме "конченую и больную бывшую" и его родителей (как по-мужски)", — прокомментировала блогерша.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Саша добавила, что не жалеет о том, что "озвучила всего 5% трэша, который она пережила". Впрочем, отметила, что не будет давать интервью и раздувать скандал.

"Мне хватило ума не позорить отца своих детей в их глазах и я гордо с этим иду дальше. Мое интервью имело совсем другую цель. Все материалы я молча передала в суд и продолжаю жить счастливо для себя и ради детей. И пусть он до конца будет уверен в моей меркантильности. Но я заработала эти деньги сама не благодаря, а вопреки ему, не испытывая ни капли поддержки! А всем тем, кто плюется, защищая сторону Игоря — ваше право. Желаю вам выйти за него замуж или воспитать такого сына. И я сделаю все для того, чтобы у моих детей не было психологической травмы после того, что я только что посмотрела", — добавила Бо.

Также Пустовит обратилась к бывшему: "Я плохая, ты хороший. Иди с Богом, а не с мольфарами. У меня все. Эта тема закрыта навсегда".

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно Саша Пустовит шокировала подробностями жизни с мужем Игорем, с которым разводится. Так, она рассказала, что бывший возлюбленный издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

Со своей стороны, Игорь дал интервью-ответ на упреки экс-возлюбленной. Он прокомментировал все обвинения, о которых говорила его бывшая в интервью Маше Ефросининой.

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