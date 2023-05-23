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Саша Бо объявила о третьей беременности и показала округлый животик

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2830
Время на прочтение
1 мин
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Саша Бо объявила о третьей беременности и показала округлый животик

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша уже воспитывает двух сыновей от предыдущего брака.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз станет мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Саша опубликовала видео, на котором предстала в черном обтягивающем комбинезоне. Звезда Сети красовалась на камеру и демонстрировала заметно округлый животик, ласково держась за него руками.

Отец ребенка – стоматолог Платон Тарнавский. Парочка сыграла свадьбу в сентябре прошлого года. Платон стал вторым мужем Саши.

Саша Бо со вторым мужем / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо со вторым мужем / Фото: instagram.com/sashaabo

Также блогерша воспитывает двух сыновей от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом, с которым со скандалом развелась в 2021 году. У бывших супругов двое детей – Данила и Евгений.

Напомним, недавно Саша Бо попала в скандал из-за розыгрыша авто. Победителей блогерша собиралась выбирать среди тех, кто в Instagram подпишется на необходимых пользователей. Однако среди них были российские блогеры и даже скандальная экс-замглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова.

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Дата публикации
Просмотры
2830
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