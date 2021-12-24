Саша Бо очаровала новым романтическим фото с бойфрендом-красавчиком

Пара счастлива вместе.

Украинская блоггерша-миллионница Саша Бо после официального развода с мужем Игорем Пустовитом смело показывает романтические фото с новым любимым.

Так, на днях она впервые представила своего бойфренда – бывшего одногруппника из Ивано-Франковска, стоматолога Платона Тарнавского и больше не собирается скрывать свое счастье. В частности, в Instagram-stories бизнесвумен разместила новое фото с красавчиком. В кадре пара нежно обнимается, закрыв глаза.

Саша Бо с новым бойфрендом / instagram.com/sashaabo

Этот снимок Саша запостила без лишних слов, добавив только смайлик в виде белого сердечка. Влюбленные, похоже, очень счастливы вместе. Также, у них ошеломляюще похожие черты лица.

Напомним, Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью в этом году Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

На днях эксы сообщили, что их официально развели.

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