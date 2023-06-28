Саша Бо ответила, повлияла ли беременность на грудные импланты: "Боюсь грудного вскармливания"

Блогерша в третий раз беременна.
Блогерша-миллионница Саша Бо ответила, повлияла ли беременность на ее грудные импланты.
В частности, об этом поклонники знаменитости поинтересовались у Instagram-stories. Саша беременна в третий раз, но пластику сделала уже после рождения двоих детей.
Блогерша честно ответила, что импланты не повлияют на грудное вскармливание. Однако у нее восстановилась чувствительность после пластической операции. Поэтому Саша боится грудного вскармливания, ведь это, вероятно, будет очень больно.
"Грудь увеличилась, стала еще более мягкой и более естественной. Боюсь ли я грудного вскармливания? Да, боюсь. Хотя импланты стоят под мышцей и железой, однако есть такая штука, как восстановление чувствительности после операции. У меня она восстановилась настолько, что при малейшем прикосновении к соскам, они ужасно болят. Как пережить грудное вскармливание в этом плане я не знаю", — поделилась Саша.
Между тем за изменение формы груди блогерша не боится, ведь в случае чего сделает маммопластику.
"О форме я не волнуюсь. Сделаю еще раз маммопластику, если захочу", — отметила блогерша.
Напомним, недавно Саша Бо отметила день рождения. Блогерша рассекретила самый ценный подарок в день своего 29-летия.
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