Саша Бо ответила, повлияла ли беременность на грудные импланты: "Боюсь грудного вскармливания"

Блогерша в третий раз беременна.

Блогерша-миллионница Саша Бо ответила, повлияла ли беременность на ее грудные импланты.

В частности, об этом поклонники знаменитости поинтересовались у Instagram-stories. Саша беременна в третий раз, но пластику сделала уже после рождения двоих детей.

Блогерша честно ответила, что импланты не повлияют на грудное вскармливание. Однако у нее восстановилась чувствительность после пластической операции. Поэтому Саша боится грудного вскармливания, ведь это, вероятно, будет очень больно.

"Грудь увеличилась, стала еще более мягкой и более естественной. Боюсь ли я грудного вскармливания? Да, боюсь. Хотя импланты стоят под мышцей и железой, однако есть такая штука, как восстановление чувствительности после операции. У меня она восстановилась настолько, что при малейшем прикосновении к соскам, они ужасно болят. Как пережить грудное вскармливание в этом плане я не знаю", — поделилась Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Между тем за изменение формы груди блогерша не боится, ведь в случае чего сделает маммопластику.

"О форме я не волнуюсь. Сделаю еще раз маммопластику, если захочу", — отметила блогерша.

Напомним, недавно Саша Бо отметила день рождения. Блогерша рассекретила самый ценный подарок в день своего 29-летия.

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