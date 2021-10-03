Саша Бо подтвердила, что увеличила грудь и назвала свой новый размер

Блогерша сделала операцию месяц назад.

Известная украинская Instagram-блогерша Саша Пустовит, которую заподозрили в увеличении груди, подтвердила, что все же сделала маммопластику.

Так, наблюдательные фолловеры заметили изменения в фигуре знаменитости и сразу же засыпали ее вопросами.

Саша Пустовит увеличила грудь / instagram.com/sashaabo

В сторис Саша Бо опубликовала сообщение от поклонников.

Саша Пустовит увеличила грудь / instagram.com/sashaabo

Затем она подтвердила эти догадки и поделилась, что сделала операцию месяц назад. Александра также назвала свой новый размер бюста. Так, звезда Сети — обладательница третьего размера.

"Все и так уже поняли, что грудь от капусты не растет до таких размеров. Я сделала грудь месяц назад, но не делала на этом целое шоу с провокациями и активностями. Сейчас я счастливая обладательница упругого третьего размера! Все получилось идеально", — написала она и добавила, что теперь объем ее груди — 86 см.

Саша Пустовит увеличила грудь / instagram.com/sashaabo

Напомним, не так давно жена Виктора Павлика заявила, что хочет сделать пластику груди. Катя хочет не увеличить бюст, а уменьшить.

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