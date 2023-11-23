Саша Бо похвасталась роскошным подарком от мужа стоимостью более трех тысяч евро: "Я в шоке"

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо похвасталась роскошным подарком от мужа, стоматолога Платона Тарнавского.

В своем Instagram знаменитость показала, как возлюбленный поздравил ее с рождением совместной дочери. Платон порадовал Сашу ювелирными украшениями. Стоматолог подарил жене золотые серьги с малахитом от французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels.

Подарок Саши Бо от мужа / Фото: instagram.com/sashaabo

В частности, стоимость такого украшения на официальном сайте магазина составляет около 3,5 тысяч евро. Как призналась Саша, она была сама в шоке, когда получила такой подарок.

"Я в шоке", — коротко подписала фото блогерша.

Подарок Саши Бо от мужа / Фото: instagram.com/sashaabo

Кстати, муж Саши также ответственно подошел и к упаковке подарка. Он завернул серьги в праздничную обертку, завязал ее лентой и добавил несколько сухоцветов. Сами же серьги были в специальном ящике.

Напомним, Саша Бо в третий раз стала мамой 21 ноября. Вечером блогерша родила девочку, которую она назвала Верой. Муж Саши присутствовал на родах и поддерживал ее.

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