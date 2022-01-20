Саша Бо показала, как изменилась ее фигура из-за булимии: "Такой худой еще никогда не была"

Звезда рассказала, как лечила свою болезнь.
Популярная Instagram-блогерша Саша Бо долгое время лечилась от расстройства пищевого поведения.
Как признается звезда, ей удалось побороть свою болезнь. Она работала со специалистами и поняла, как справляться со своими проблемами.
"Булимия – это пройденный страшный сон. Сейчас я счастлива, спокойна. Нет желания "закрывать глаза на что-то" и заедать боль. По счастливому стечению обстоятельств, мне удалось вылезти из этого. Я набрала пять килограммов и люблю себя, как никогда." Последний "срыв" был у меня два месяца назад", – рассказала Саша.
Также блогерша рассказала, что до того, как она начала болеть, ее вес составлял 60 кило. Впрочем, из-за булимии Саша потеряла 10 кило.
"Мои критические 50 кило. Такой худой я еще никогда не была", — добавила знаменитость.
О расстройстве пищевого поведения звезда Сети рассказала лично осенью прошлого года.
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