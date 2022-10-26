Саша Бо показала, как муж делал ей операцию по исправлению формы верхней губы

Украинская блогерша Саша Бо не раз уже рассказывала своим поклонникам, что уменьшила губы.

Знаменитость поделилась, что полностью растворила верхнюю губу коллагенозой и гиалуронидазой, чтобы "больше никогда не надувать ее филлером".

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Теперь же Бо отважилась на операцию булхорн. Эту пластическую операцию делают, чтобы исправить форму верхней губы. Ее проводят, когда нужно сократить слишком большое расстояние между носом и верхней губой, при этом сделав ее больше.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Эту важную миссию Саша доверила своему мужу, стоматологу и хирургу Платону Тарнавскому. Частично процесс, как проходила операция, а также как выглядит Саша после хирургического вмешательства, она показала в Instagram.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Саша Бо после операции / Фото: instagram.com/sashaabo_reserve

Напомним, ранее Саша Бо уменьшила губы и пожаловалась на последствия уколов красоты. Блогерша рассказала, какие негативные последствия после процедур заметила. В частности, Саша отметила образовавшиеся в губах фиброз и комочки.

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