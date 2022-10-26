Саша Бо показала, как муж делал ей операцию по исправлению формы верхней губы

Блогерша решила серьезно заняться своими губами.
Украинская блогерша Саша Бо не раз уже рассказывала своим поклонникам, что уменьшила губы.
Знаменитость поделилась, что полностью растворила верхнюю губу коллагенозой и гиалуронидазой, чтобы "больше никогда не надувать ее филлером".
Теперь же Бо отважилась на операцию булхорн. Эту пластическую операцию делают, чтобы исправить форму верхней губы. Ее проводят, когда нужно сократить слишком большое расстояние между носом и верхней губой, при этом сделав ее больше.
Эту важную миссию Саша доверила своему мужу, стоматологу и хирургу Платону Тарнавскому. Частично процесс, как проходила операция, а также как выглядит Саша после хирургического вмешательства, она показала в Instagram.
Напомним, ранее Саша Бо уменьшила губы и пожаловалась на последствия уколов красоты. Блогерша рассказала, какие негативные последствия после процедур заметила. В частности, Саша отметила образовавшиеся в губах фиброз и комочки.
Читайте также: