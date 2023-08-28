Саша Бо показала, как пятилетие сына отпраздновала, и призналась, поздравил ли мальчика папа

Известная украинская блоггерша Саша Бо показала, какой праздник устроила для своего сына Евгения.

27 августа мальчику исполнилось пять лет, поэтому в честь этой даты знаменитость решила устроить для него тематическую вечеринку. Маленький Женя очень любит поезда, и Саша обустроила для сына все в стиле железнодорожной станции с соответствующими конкурсами и развлечениями.

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

Праздничный торт был украшен в тематике праздника со съедобной фигуркой поезда и надписью "Женя 5". Также гости могли полакомиться пряниками в том же стиле.

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

"С днем рождения, Женя! Ты видишь этот мир настолько положительным, что с тебя хочется брать пример. Спасибо, что делишься с нами своим светом и добром. Будь здоров и счастлив всегда", — поздравила мальчика звездная мама.

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

Сын Саши Бо отпраздновал день рождения / Фото: instagram.com/sashaabo

В комментариях поклонники Саши поинтересовались, поздравил ли Женю его отец, блоггер Игорь Пустовит. Как известно, после развода пара поддерживает связь исключительно для детей.

"Папа поздравил с самого утра. И завтра будет продолжение празднования с ним", – ответила на вопрос Саша.

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