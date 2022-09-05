Саша Бо показала первые кадры со свадьбы: сыновья блогерши тронули своей ролью в церемонии

Блогерша Саша Бо поделилась нежными фото и видео со своей второй свадьбы.
На днях в жизни Саши Бо произошло романтическое событие — блогерша во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал стоматолог Платон Тарнавский, с которым Саша была знакома более 9 лет.
В своем Instagram блогерша наконец показала фотографии и видео со свадьбы. Для церемонии Саша выбрала изящное атласное платье, стильные туфли от Jimmi Choo и украшения из жемчуга. Вместо фаты невеста украсила волосы нежным цветком белой орхидеи.
Однако, как призналась Бо, дизайнерская обувь немного испортила ее образ.
"Кроме погоды было еще несколько не идеально.. это мои туфли Jimmy Choo, которым я так радовалась, пока не вышла из дома. Туфли полностью покрыты блестками, и в тандеме с подкладкой платья они работали как наждачная бумага. Платье просто прилипало к ним и невозможно было сделать и нескольких шагов", — пожаловалась Саша.
А вот относительно свадебного платья блогерша совещалась с женихом. Как рассказала Саша, мужчина сразу же выбрал этот вариант, ведь он лучше передавал стиль невесты.
Самым трогательным моментом на церемонии стало появление маленьких сыновей Саши от первого брака. 6-летний Даниил и 4-летний Евгений выносили молодоженам обручальные кольца. Теплым видео с детьми благогерша довела своих поклонников до слез.
Нежным завершением праздника стал танец новобрачных. Песню для Саши и Платона спел украинский исполнитель LAUD.
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