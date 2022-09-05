Саша Бо показала первые кадры со свадьбы: сыновья блогерши тронули своей ролью в церемонии

Блогерша Саша Бо поделилась нежными фото и видео со своей второй свадьбы.

На днях в жизни Саши Бо произошло романтическое событие — блогерша во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал стоматолог Платон Тарнавский, с которым Саша была знакома более 9 лет.

В своем Instagram блогерша наконец показала фотографии и видео со свадьбы. Для церемонии Саша выбрала изящное атласное платье, стильные туфли от Jimmi Choo и украшения из жемчуга. Вместо фаты невеста украсила волосы нежным цветком белой орхидеи.

Саша Бо в свадебном платье / Фото: instagram.com/sashaabo

Однако, как призналась Бо, дизайнерская обувь немного испортила ее образ.

"Кроме погоды было еще несколько не идеально.. это мои туфли Jimmy Choo, которым я так радовалась, пока не вышла из дома. Туфли полностью покрыты блестками, и в тандеме с подкладкой платья они работали как наждачная бумага. Платье просто прилипало к ним и невозможно было сделать и нескольких шагов", — пожаловалась Саша.

А вот относительно свадебного платья блогерша совещалась с женихом. Как рассказала Саша, мужчина сразу же выбрал этот вариант, ведь он лучше передавал стиль невесты.

Жених блогерши — Платон Тарнавский / Фото: instagram.com/sashaabo

Самым трогательным моментом на церемонии стало появление маленьких сыновей Саши от первого брака. 6-летний Даниил и 4-летний Евгений выносили молодоженам обручальные кольца. Теплым видео с детьми благогерша довела своих поклонников до слез.

Свадьба Саши Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Нежным завершением праздника стал танец новобрачных. Песню для Саши и Платона спел украинский исполнитель LAUD.

Молодожены станцевали под песню LAUD / Фото: instagram.com/sashaabo

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