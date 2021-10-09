Саша Бо показала полностью обнаженную грудь до и после пластической операции

Маммопластику блогерше сделал бывший муж Славы Каминской.

Украинская Instagram-блогерша Саша Бо, которая недавно призналась, что увеличила грудь, похвасталась результатом операции.

В Instagram-stories звезда Сети разместила откровенные фото, где показала свой обнаженный бюст до и после маммопластики.

Саша Потому / instagram.com/sashaabo

"Когда я говорила, что груди у меня не было — я не шутила", — прокомментировала снимок Пустовит.

Девушка добавила, что эту операцию, как и пластику носа, она доверила бывшему мужу Славы Каминской — Эдгару. Также Александра поделилась некоторыми подробностями послеоперационного периода. В частности, она написала, что ее отпустили из больницы через три часа после того, как она проснулась после наркоза.

"Но самое интересное ждало меня на следующее утро... Я не могла подняться с кровати. Такое впечатление, будто на грудь поставили камень. Но чем больше я двигалась — тем меньше болело. Было страшно больно искренне смеяться. Я очень сдерживала себя на дне рождения Даниила. Настоящим испытанием было принять душ. Казалось, что моя новая грудь весила целую тонну, и если я сниму бандаж — она упадет на пол. Все манипуляции я осуществляла спокойно, поскольку на швах были водостойкие пластыри. Все странные ощущения неприятия новой себя прошли уже на третий день. Сейчас мы одно целое! И я понятия не имею, как могла жить без нее раньше. В целом я получаю много комплиментов по поводу максимальной натуральности результата. Я очень счастлива", — призналась блогерша.

Саша Пустовит / instagram.com/sashaabo

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