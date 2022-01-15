Саша Бо показала страстные поцелуи со своим бойфрендом в постели

Звезда не может насладиться своим счастьем.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо уже давно не скрывает бойфренда.

Звезда все чаще показывает любимого в своем Instagram. В общем, блогерша демонстрирует идеальную семейную жизнь.

К слову, Саша показала, какая страсть пылает между ней и ее любимым Платоном. Знаменитость опубликовала короткое видео, на котором страстно целуется со своим избранником в постели.

Саша Бо со своим любимым / instagram.com/sashaabo

Отметим, блогерша не впервые показывает подобные видео. Похоже, звезде нравится хвастаться семейной идиллией.

Напомним, Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью этого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

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