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Саша Бо показала страстные поцелуи со своим бойфрендом в постели

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Саша Бо показала страстные поцелуи со своим бойфрендом в постели

Саша Бо и Платон Тарнавский / instagram.com/sashaabo

Звезда не может насладиться своим счастьем.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо уже давно не скрывает бойфренда.

Звезда все чаще показывает любимого в своем Instagram. В общем, блогерша демонстрирует идеальную семейную жизнь.

К слову, Саша показала, какая страсть пылает между ней и ее любимым Платоном. Знаменитость опубликовала короткое видео, на котором страстно целуется со своим избранником в постели.

Саша Бо со своим любимым / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо со своим любимым / instagram.com/sashaabo

Отметим, блогерша не впервые показывает подобные видео. Похоже, звезде нравится хвастаться семейной идиллией.

Напомним, Саша Бо в течение шести лет была замужем за Игорем Пустовитом и имеет от него двоих детей. Осенью этого года Александра дала скандальное интервью, в котором рассказала, что Игорь морально над ней издевался и шантажировал. Позже Игорь дал ответное интервью, в котором отметил, что ему с Сашей было тоже несладко.

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