Саша Бо показала свою роскошную квартиру в Ивано-Франковске стоимостью 120 тыс. долларов

Украинская блогерша Саша Бо в прошлом году приобрела собственную квартиру, но переехала туда только в мае.

Знаменитость рассказала, что выбирала ее еще до того, как вышла за муж. В общем, апартаменты Саши небольшие, но пока им хватает.

"Это моя квартира, которую я купила год назад. Небольшая, 120 кв. м. Но нам здесь вшестером хватит. Мне с мужем, детьми и двумя собаками", — рассказала знаменитость в интервью Алине Олицкой.

Спальня Саши Бо

В общей сложности стоимость квартиры Саши составляет 120 тысяч долларов. Впрочем, ремонт стоит гораздо дороже. Лишь темный камень, которые присутствует в интерьере кухни, обошелся звезде в 10 тыс. долларов.

Кухня Саши Бо

"Это один из двух самых элитных домов в нашем городе. Поднявшаяся цена не зависит от войны, а от того, что скорее дом ввели в эксплуатацию. Но да, 120 кв. м — это 120 тысяч долларов. Ремонт может еще дороже", – отметила Саша.

Детская комната Саши Бо

Впрочем, в квартире блогерша с семьей не планирует оставаться надолго. Знаменитость вместе с мужем решила построить большой дом. Супруги этим планируют заняться уже тогда, когда закончится война в Украине.

"Впоследствии мы будем переезжать, будем строить дом какой-то большой. Где — еще не знаю, но однозначно в мирное время мы начнем", — добавила Саша.

Ванная комната Саши Бо

Напомним, ранее блогерша рассказала, что десять лет назад пыталась встречаться со своим нынешним мужем – Платоном Тарнавским. Их отношения в прошлом не сложились. Саша рассказала, почему так получилось.

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