Саша Бо показала видео, как ей делали лазерную коррекцию зрения: "Было неприятно и больно"

Саша Бо показала видео, как ей делали лазерную коррекцию зрения: "Было неприятно и больно"

Пока у звезды остался синяк под глазом.

Известной украинской блогерше Саше Бо сделали лазерную коррекцию зрения.

Знаменитость рассказала, что у нее были все показатели, чтобы ей провели подобную процедуру. Впрочем, при обследовании у нее обнаружили риск отслоения сетчатки левого глаза. Поэтому звезде сделали лазерную коагуляцию сетчатки.

Саше Бо сделали лазерную коррекцию зрения / instagram.com/sashaabo

К слову, весь процесс звезда снимала на видео и выложила в сторис на своей странице в Instagram. В ролике видно, как Саше больно. Она не сдерживала свои эмоции и даже иногда плакала.

Саше Бо сделали лазерную коррекцию зрения / instagram.com/sashaabo

"Самая лазерная коррекция оказалась не такой страшной. Если глобально, то даже безболезненной. Чего не скажешь о коагуляции сетчатки. Это было неприятно, иногда очень больно и страшно... Не знаю, как передать. Я боялась за свое зрение", — рассказала звезда.

Впрочем, блогершу поддерживал ее любимый. Во время операции он был рядом.

Саше Бо сделали лазерную коррекцию зрения / instagram.com/sashaabo

Отметим, сама процедура прошла успешно. Правда, у Саши отек левый глаз и появился синяк. Также звезде некоторое время нужно носить солнцезащитные очки.

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