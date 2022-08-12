Саша Бо показалась с новыми губами: "Идеальная симметрия без эффекта "утки"

Процедуру уменьшения верхней губы Саша Бо сделала чуть меньше недели назад.

Теперь же известный блогер решила продемонстрировать поклонникам результат вмешательства косметолога. В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила видео, в котором показала новую форму своих губ:

Саша Бо к уменьшению губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо к уменьшению губ / Фото: instagram.com/sashaabo

"Люблю себя с губами. Поэтому привет новая форма. Идеальная симметрия без эффекта "утки" из-за миграции. Интересно, каким будет финальный результат? Поскольку губа сейчас как камень. Отек и синяки", — рассказала подписчикам в фотоблоге Саша Бо.

Саша Бо после уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо после уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо после уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Отметим, что ранее жених блогера-миллионника Саши Бо, стоматолог Платон Тарнавский попал в скандал из-за своего заявления. Он призвал не продавать жилье для людей из Донецкой и Луганской областей, отметив, что тогда российские оккупанты будут наступать на запад Украины, чтобы их "освободить".

Позже он поспешил объяснить свою публикацию и отметил, что в этом виделась совсем другая проблема – языковой вопрос и позорное поведение некоторых переселенцев.

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