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Саша Бо показалась с новыми губами: "Идеальная симметрия без эффекта "утки"

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Саша Бо показалась с новыми губами: "Идеальная симметрия без эффекта "утки"

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Украинский блогер Саша Бо решилась на процедуру по уменьшению верхней губы.

Процедуру уменьшения верхней губы Саша Бо сделала чуть меньше недели назад.

Теперь же известный блогер решила продемонстрировать поклонникам результат вмешательства косметолога. В сторис своей страницы в Instagram знаменитость разместила видео, в котором показала новую форму своих губ:

Саша Бо к уменьшению губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо к уменьшению губ / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо к уменьшению губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо к уменьшению губ / Фото: instagram.com/sashaabo

"Люблю себя с губами. Поэтому привет новая форма. Идеальная симметрия без эффекта "утки" из-за миграции. Интересно, каким будет финальный результат? Поскольку губа сейчас как камень. Отек и синяки", — рассказала подписчикам в фотоблоге Саша Бо.

Саша Бо после уменьшения губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо после уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо после уменьшения губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо после уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo
Саша Бо после уменьшения губ / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо после уменьшения губ / Фото: instagram.com/sashaabo

Отметим, что ранее жених блогера-миллионника Саши Бо, стоматолог Платон Тарнавский попал в скандал из-за своего заявления. Он призвал не продавать жилье для людей из Донецкой и Луганской областей, отметив, что тогда российские оккупанты будут наступать на запад Украины, чтобы их "освободить".

Позже он поспешил объяснить свою публикацию и отметил, что в этом виделась совсем другая проблема – языковой вопрос и позорное поведение некоторых переселенцев.

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