Саша Бо показалась в нижнем белье на пятый день после родов и удивила, как изменилось ее тело

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо показала, как изменилось ее тело после третьих родов.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором предстала в нижнем белье. Саша показала, как выглядит ее фигура через пять дней после родов. Блогерша призналась, что у нее виднеется небольшой животик, правда, к вечеру он становится значительно больше, чем на утро.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"Животик есть, однако вечером он будет значительно больше, чем на шестом месяце", — поделилась блогерша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша отметила, что после родов восстанавливается точно так же, как и другие женщины. Однако блогерше повезло с генетикой, поэтому ее кожа после рождения третьего ребенка осталась в хорошем состоянии.

"Я восстанавливаюсь точно так же, как все женщины. Правда, мне действительно повезло с генетикой, кожа в хорошем состоянии", — отметила Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Также блогерша рассекретила свой вес. Сейчас Саша весит 57 кило, а до беременности цифра была меньше, а именно 51-52 кило. Правда, блогерша говорит, что сейчас ей комфортно. Знаменитость планирует лишь начать ходить в спортзал, чтобы привести тело в тонус, а вот худеть звезда Сети не хочет.

"Кстати, мне ок в таком весе, я не буду худеть. Только жду возможность ходить в спортзал вместе с мужем. Мой вес 57 кило, до родов — 51-52 кило", — поделилась блогерша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, Саша Бо родила третьего ребенка 21 ноября. Муж блогерши Платон Тарнавский по случаю рождения дочери сделал ей сюрприз. Возлюбленный Саши подарил серьги, стоимость которых составляет более трех тысяч евро.

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