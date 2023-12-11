Саша Бо покрестила дочь на третью неделю после ее рождения и показала фото из таинства в храме

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо вместе с мужем Платоном Тарнавским рассказали, что 10 декабря они окрестили дочь Веру.

В своем Instagram блогерша растрогала своих поклонников роликом из храма. Так, таинство прошло в Ивано-Франковске, в храме Святых Кирилла и Мефодия.

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

На обряде крещения младенца собрались только самые родные супругов. Очевидно, все они придерживались дресс-кода и выбрали светлые оттенки одежды. Крестными родителями стали друзья семьи.

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

Во время таинства священник произнес свою речь, пожелал родителям Веры любить ее и провел традиционный обряд.

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

"Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители", - восхитила подписью Саша Бо.

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

Также блогерша умилила кадрами, где ее маленькая дочь лежит на руках у прабабушки и прадедушки. К тому же она поделилась еще одной особенной фотографией, где изображены четыре поколения: бабушка, мама, она и ее новорожденная дочь.

Саша Бо показала, как прошел обряд крещения ее новорожденной дочери

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

После таинства крещения вся семья уютно отметила это событие дома. В частности, Саша запостила кадры из дома и поделилась атмосферой, царившей во время праздничного семейного ужина. На ее кадрах также можно было увидеть белый торт.

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо окрестила дочь Веру / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, блогерша Саша Бо еще с первых дней рождения дочери Веры не скрывает ее лицо. Так, на второй неделе жизни младенца она сняла нежное видео, как кормит и одевает свою маленькую дочь.

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