Саша Бо покрестила дочь на третью неделю после ее рождения и показала фото из таинства в храме

Блогерша поделилась кадрами, как прошло крещение дочери.
Украинская блогерша-миллионница Саша Бо вместе с мужем Платоном Тарнавским рассказали, что 10 декабря они окрестили дочь Веру.
В своем Instagram блогерша растрогала своих поклонников роликом из храма. Так, таинство прошло в Ивано-Франковске, в храме Святых Кирилла и Мефодия.
На обряде крещения младенца собрались только самые родные супругов. Очевидно, все они придерживались дресс-кода и выбрали светлые оттенки одежды. Крестными родителями стали друзья семьи.
Во время таинства священник произнес свою речь, пожелал родителям Веры любить ее и провел традиционный обряд.
"Сегодня был очень важный день для нашей семьи. У Верочки такие любящие крестные родители", - восхитила подписью Саша Бо.
Также блогерша умилила кадрами, где ее маленькая дочь лежит на руках у прабабушки и прадедушки. К тому же она поделилась еще одной особенной фотографией, где изображены четыре поколения: бабушка, мама, она и ее новорожденная дочь.
После таинства крещения вся семья уютно отметила это событие дома. В частности, Саша запостила кадры из дома и поделилась атмосферой, царившей во время праздничного семейного ужина. На ее кадрах также можно было увидеть белый торт.
Напомним, блогерша Саша Бо еще с первых дней рождения дочери Веры не скрывает ее лицо. Так, на второй неделе жизни младенца она сняла нежное видео, как кормит и одевает свою маленькую дочь.
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