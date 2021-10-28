Саша Бо полностью разделась на камеру и похвасталась бюстом после маммопластики

Саша Бо полностью разделась на камеру и похвасталась бюстом после маммопластики

Блогерша поделились откровенным кадром.

Украинская блогерша Саша Бо, она же Александра Пустовит, после скандального разрыва с мужем и маммопластики, публикует все более откровенные фото.

Так, в своем Instagram звезда Сети обнародовала кадр, на котором предстала полностью обнаженная. На снимке, посвященном грядущему Хэллоуину, 26-летняя девушка позировала с тыквой в руках, прикрывая лицо. Саша засветила упругий бюст и плоский животик.

Саша Бо обнажена / instagram.com/sashaabo

"Когда лень было делать halloween make up и искать костюм", – написала она.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря – одни выразили свое восхищение, другие – написали негативные сообщения.

Просто роскошно! Какая фигура! Выглядите нереально круто

Очень горячо

Фигура – просто огонь! Пускай себе Игорь локти кусает, что не увидит такого вживую

Непонятное фото! Это слишком немного

Я в шоке! Зачем голой показывать себя

Когда нечего показывать – показывай сиськи

Также в сторис Саша добавила, что это фото "для взрывания пер**чков некоторых счастливых жен и мам", отметив, что кайфует от комментариев.

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