Саша Бо призналась, как сыновья восприняли ее нового возлюбленного

Блогерша показала общие фото с бойфрендом и детьми.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо после скандального развода с мужем нашла счастье в новых отношениях.

Звезда Сети встречается со своим бывшим одногруппником Платоном Тарнавским. Пара вместе путешествует и проводит время с детьми Пустовит – Даней и Женей. Любознательные фолловеры страницы Саши в Instagram поинтересовались, как ее сыновья отреагировали на нового возлюбленного.

"Мне кажется, и так видно, что детки очень хорошо воспринимают нового друга, хотя я и не показываю все-все. В начале задавали вопросы, на что я очень осторожно ответила и все объяснила. Мы классно проводим время вместе. Спокойно и непринужденно", – рассказала знаменитость.

instagram.com/sashaabo

Бизнесвумен добавила, что у них уже есть традиция. В частности, когда Саша говорит малышам о поездке в горы, дети сразу интересуются, будет ли с ними Платон и пойдут ли они в бассейн.

instagram.com/sashaabo

Также Саша показала милый кадр, как Платон играет с Женей.

instagram.com/sashaabo

Заметим, не так давно, блогерша рассказывала, что они с Платоном совсем скоро переедут жить вместе в новый дом.

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