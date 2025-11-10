- Дата публикации
Саша Бо рассекретила строительство собственного дома и показала его первые фото
Звезда Сети хочет съехать с квартиры.
Украинская блогерша-миллионница Саша Бо рассекретила строительство собственного дома.
Радостной новостью звезда Сети поделилась в Instagram. Знаменитость рассекретила, что они с мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, решились на перемены в их семейной жизни. Супруги начали строительство собственного дома. Сейчас там только голые стены и немало работы впереди. Однако блогерша уже очень сильно радуется началу строительства.
"Мы строим дом", - коротко подписала кадры знаменитость.
Поскольку строительство еще на начальных этапах, то сложно представить, каким будет дом блогерши. Но Саша Бо уже показала визуализацию. Внутри дом будет в светлых цветах - бежевых и коричневых. Конечно, он будет обустроен для большой семьи.
В доме, который будет двухэтажным, будет немало окон, и панорамных тоже. Во дворе планируется зона для отдыха, а также бассейн.
Отметим, сейчас Саша Бо вместе с семьей живет в квартире, которую она приобрела в Ивано-Франковске. Тем не менее, ранее знаменитость делилась планами о строительстве дома.
Напомним, недавно Саша Бо сделала пластическую операцию на лице. К сожалению, реабилитация после хирургического вмешательства оказалась нелегкой.