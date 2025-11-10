ТСН в социальных сетях

Гламур
347
1 мин

Саша Бо рассекретила строительство собственного дома и показала его первые фото

Звезда Сети хочет съехать с квартиры.

Валерия Сулима
Саша Бо

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо рассекретила строительство собственного дома.

Радостной новостью звезда Сети поделилась в Instagram. Знаменитость рассекретила, что они с мужем, стоматологом Платоном Тарнавским, решились на перемены в их семейной жизни. Супруги начали строительство собственного дома. Сейчас там только голые стены и немало работы впереди. Однако блогерша уже очень сильно радуется началу строительства.

Саша Бо строит дом / © instagram.com/sashaabo

Саша Бо строит дом / © instagram.com/sashaabo

"Мы строим дом", - коротко подписала кадры знаменитость.

Именно так будет выглядеть дом Саши Бо / © instagram.com/sashaabo

Именно так будет выглядеть дом Саши Бо / © instagram.com/sashaabo

Поскольку строительство еще на начальных этапах, то сложно представить, каким будет дом блогерши. Но Саша Бо уже показала визуализацию. Внутри дом будет в светлых цветах - бежевых и коричневых. Конечно, он будет обустроен для большой семьи.

Так дом Саши Бо будет выглядеть изнутри / © instagram.com/sashaabo

Так дом Саши Бо будет выглядеть изнутри / © instagram.com/sashaabo

В доме, который будет двухэтажным, будет немало окон, и панорамных тоже. Во дворе планируется зона для отдыха, а также бассейн.

Именно так будет выглядеть дом Саши Бо / © instagram.com/sashaabo

Именно так будет выглядеть дом Саши Бо / © instagram.com/sashaabo

Отметим, сейчас Саша Бо вместе с семьей живет в квартире, которую она приобрела в Ивано-Франковске. Тем не менее, ранее знаменитость делилась планами о строительстве дома.

Напомним, недавно Саша Бо сделала пластическую операцию на лице. К сожалению, реабилитация после хирургического вмешательства оказалась нелегкой.

347
