Саша Бо рассекретила свой вес и призналась, сколько кило набрала во время беременности

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо рассказала о наборе веса во время третьей беременности.

Как отметила знаменитость в Instagram-stories, она раз в неделю обязательно свешивается. Саша ведет специальное приложение о беременности и следит за набором веса. Как призналась блогерша, она уже набрала семь кило.

"Свешиваюсь один раз в неделю, чтобы занести данные в программу", — поделилась знаменитость.

В общей сложности, Саша Бо, которая ждет рождения девочки, сейчас весит 59 кило. Блогерша поделилась, что каждый день получает комплименты от мужа. Правда, из-за набора веса Саше стало сложнее ходить и подниматься по лестнице, а также начали появляться отеки.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

"С каждым килограммом я получаю больше комплиментов от мужа, но становится сложно подниматься по лестнице, долго гулять и эти отеки…", — поделилась блогерша.

Напомним, ранее Саша Бо показывала немалый животик. Знаменитость делилась снимками, на которых изображена в купальнике, и показывала, как изменилась ее фигура во время третьей беременности.

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