Саша Бо рассекретила свой вес и призналась, сколько кило набрала во время беременности

Блогерша также показала, как выглядела ее фигура до беременности.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо рассказала о своем весе во время третьей беременности.

В Instagram-stories знаменитость призналась, что сейчас она весит 63-64 кило. Блогерша набрала почти 12 килограммов. Саша говорит, что после родов ей придется заняться фигурой и приводить тело в тонус, ведь после рождения ребенка лишние кило иначе не исчезнут. Знаменитость планирует худеть с помощью спорта.

"Мой вес сейчас 63-64 кило. За беременность я набрала 11,5 кило. В роддоме все оставить не получится, потому что ребеночек маленький. Придется брать себя в руки и заниматься спортом", — поделилась звезда Сети.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо также показала, как выглядела ее фигура до беременности. Саша опубликовала два фото. На одном снимке знаменитость предстала в черном нижнем белье, а на другом – в обтягивающем мини-платье.

"Кто эта женщина и где она потеряла 12 кило?" – пошутила Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина рассекретила свой вес. Знаменитость призналась, как у нее получилось похудеть на 12 кило, и рассказала о своем рационе.

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