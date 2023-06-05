Саша Бо рассказала о трудностях во время третьей беременности: "Не могу делать то, что люблю"

Известная украинская блоггерша Саша Бо совсем скоро станет мамой в третий раз.

В сторис в Instagram Александра рассказала своим поклонникам, с какими трудностями столкнулась во время третьей беременности. Да, блоггерша пожаловалась на постоянную усталость и лень. Даже на любимые дела у Саши просто не хватает сил.

"Последние несколько дней переживаю приступы лени и постоянной усталости. Я даже не могу делать то, что люблю. Контента меньше. Разговорных меньше. Рекламы почти нет. Это период выгорания, который нужно просто пережить", — поделилась Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Поводов для волнения, к счастью, из-за такого состояния у Саши нет. Как поделилась блоггерша, она не страдает токсикозом и нет никаких нарушений в организме.

"Странный женский беременный организм. Ничего не болит. Токсикоза нет. Дефицитов нет. Сплю по десять часов, но в 15:00 меня вырубит", — рассказала о своем состоянии Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, что Саша Бо сообщила о своей беременности в мае. Блогерша ждет третьего ребенка вместе со вторым мужчиной, врачом-стоматологом Платоном Тарнавским. Также Александр имеет двух сыновей от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом.

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