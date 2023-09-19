Саша Бо рассказала об аномальном течении беременности: "Такая особенность встречается менее чем у 1%"

Блогерша-миллионница Саша Бо рассказала о течении своей беременности.

Многие вопросы в профиле знаменитости касаются того, что на ее сроке беременности ее живот выглядит маленьким. Саша решила быть честной со своими подписчиками и рассказала, почему это произошло.

Как рассказала блогерша в Instagram, ее беременность протекает с редкой аномалией – в пуповине лишь одна артерия, хотя должно быть две. Однако врачи подчеркнули, что ребенок здоров и развивается нормально.

"Моя беременность протекает с аномалией. При первом же обследовании мне сообщили, что в пуповине только одна артерия (в норме 2 артерии и 1 вена). Дивгноз: ЕАП. Такая особенность встречается в <1% всех беременностей. При каждом скрининге мне говорили, что причин для волнения нет, ребенок развивается нормально. Вы знаете, что все лето я почти просидела дома. Меня постоянно беспокоил тонус. Я волновалась за каждое дискомфортное ощущение", - поделилась Саша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Беспокойство у молодой мамочки появилось после того как размер ребенка на УЗИ начал отличаться от принятых норм. Поэтому Саша решилась проделать еще несколько важных тестов.

"Я окончательно забеспокоилась, когда УЗИ начало отличаться от программы. Ребенок начал будто отставать в размерах. Мне объяснили, что из-за такой особенности он родится маленьким, но здоровым. Я пришла домой и нагуглилась до того, что пошла делать НИПТ почти на 30-й неделе. Представьте мои переживания, когда я увидела строки о хромосомных болезнях, врожденных пороках развития сердца и сосудов, мочевыделительной системы, органов брюшной и грудной полости. Я верила своим врачам, но убедиться должна была" - рассказала Саша.

К счастью результаты анализов не показали никаких нарушений в развитии ребенка, поэтому блогерша стала чувствовать себя спокойнее.

"Результаты замечательные. Никаких мутаций или нарушений, за исключением гена фолатного цикла. Я являюсь носителем. Мне только отрегулировали питание. Публикую это сообщение с чувством облегчения. Мы очень ждем нашу дочь. Маленькую, но здоровую" - сообщила Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, ранее Саша Бо призналась, что в начале полномасштабной войны потеряла ребенка.

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