Саша Бо растрогала видео с крошечной дочерью, которой две недели

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо поделилась с поклонниками видео, где предстала со своей крошечной дочерью Верой.

На странице в Instagram Александра разместила трогательный ролик, в котором показала, как кормит ребенка грудью, и как собирает кроху на прогулку.

"Моя сказочная девочка", – нежно прокомментировала видео молодая мама.

Саша Бо поделилась видео со своей крошечной дочерью

Поклонники не стали скрывать своего восторга от того, как Саша Бо замечательно выглядит после родов, а также их очень растрогала маленькая Вера:

Саша, какая она нежная и маленькая. Видео в самое сердечко

Какая она у вас крошечная! Такая уж милая девочка!

Ну, Боже, на это можно смотреть вечно

Как же вам идет дочь

Напомним, что Саша Бо в третий раз стала мамой 21 ноября. Блогерша родила своему мужу, врачу Платону Тарнавскому дочь. Также у Саши есть два сына от предыдущих отношений с блогером Игорем Пустовитом.

Кстати, недавно Саша Бо показывала, как выглядит ее фигура спустя пять дней после родов. Знаменитость поделилась фото, где предстала в нижнем белье.

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