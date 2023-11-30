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Саша Бо растрогала видео с крошечной дочерью, которой две недели

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
389
Время на прочтение
1 мин
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Саша Бо растрогала видео с крошечной дочерью, которой две недели

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша показала, как кормит и одевает маленькую дочь.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо поделилась с поклонниками видео, где предстала со своей крошечной дочерью Верой.

На странице в Instagram Александра разместила трогательный ролик, в котором показала, как кормит ребенка грудью, и как собирает кроху на прогулку.

"Моя сказочная девочка", – нежно прокомментировала видео молодая мама.

Саша Бо поделилась видео со своей крошечной дочерью

Саша Бо поделилась видео со своей крошечной дочерью

Поклонники не стали скрывать своего восторга от того, как Саша Бо замечательно выглядит после родов, а также их очень растрогала маленькая Вера:

  • Саша, какая она нежная и маленькая. Видео в самое сердечко
  • Какая она у вас крошечная! Такая уж милая девочка!
  • Ну, Боже, на это можно смотреть вечно
  • Как же вам идет дочь

Напомним, что Саша Бо в третий раз стала мамой 21 ноября. Блогерша родила своему мужу, врачу Платону Тарнавскому дочь. Также у Саши есть два сына от предыдущих отношений с блогером Игорем Пустовитом.

Кстати, недавно Саша Бо показывала, как выглядит ее фигура спустя пять дней после родов. Знаменитость поделилась фото, где предстала в нижнем белье.

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Дата публикации
Просмотры
389
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