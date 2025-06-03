Саша Бо с детьми оказалась в эпицентре землетрясения в Турции: "Здание трясло, кровать дрожала"

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Реклама

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо вместе с детьми оказалась в эпицентре землетрясения в Турции.

Знаменитость сейчас находится на отдыхе в городе Фетхие. К сожалению, там ей пришлось пережить неприятный опыт. В городе произошло землетрясение, силу которого оценили в около 6 баллов по шкале Рихтера. Саша Бо в Instagram-stories поделилась, что почувствовала толчки посреди ночи. В частности, вода в бассейнах поднималась волнами, здание трясло, а кровать дрожала.

Знаменитость признается, что это было действительно страшно, однако она не паниковала. Кроме того, Саша Бо чувствовала толчки около 10 секунд, после чего все прекратилось.

Реклама

Пост Саши Бо / © instagram.com/sashaabo

"Сегодня (3 июня - прим. ред.) ночью мы с детьми пережили 6-балльное землетрясение. Называется, сбежали от стрессовых украинских реалий. Землетрясение произошло в 2:17 ночи, вода в бассейнах поднялась волнами, здание трясло, кровать дрожала. Страшно, но контролируемо. Это продолжалось до 10 секунд. Я удивлена, что не паниковала...Местные говорят, что привыкли к легким толчкам, но это было серьезное землетрясение", - поделилась блогерша.

Землетрясение в Турции - что известно

В стране произошло землетрясение магнитудой 5,8. Пострадало 69 человек. Из-за паники они выпрыгивали с высоты, чтобы спастись. К сожалению, погибла 14-летняя девочка, у которой случился приступ панической атаки.

Что же касается серьезных разрушений, то отмечается, что пока их не зафиксировано.

Реклама