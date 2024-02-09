Саша Бо с мужем попали в больницу: "В глазах темнота, во рту песок"

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо вместе со своим мужем, стоматологом Платоном Тарнавским попали в инфекционную больницу.

О госпитализации блогер рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Саша Бо разместила кадры из больничной палаты, где изображена под капельницей.

Как поделилась знаменитость, ее семья болеет уже неделю. В понедельник у детей Саши повысилась температура и были признаки отравления. А потом блогершу с мужем забрали в больницу:

"Позавчера с утра нас с мужем госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом острое пищевое отравление с реактивным панкреатитом. Сейчас нам уже лучше", — поделилась Саша Бо с подписчиками.

Саша Бо попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

Также блогерша рассказала, что у детей все проходит гораздо легче, - у сыновей Саши только вирус. А вот отравление - у самой Саши Бо и ее мужа.

По словам Саши, за эти дни она похудела на три килограмма и пожаловалась на желтый цвет лица. Тем не менее, несмотря на свое состояние, блогерша не теряет чувство юмора:

"В классе старшего сына почти половина детей имеют схожие симптомы по состоянию на сейчас. Это повышенная температура, тошнота и потеря аппетита. Предполагаем, что мы тоже подхватили этот вирус и "добили" себя неудачным ужином. Больше я не приготовлю болоньезе никогда в жизни", – написала Саша Бо.

Саша Бо попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша добавила, что в течение ее отсутствия с двухмесячной дочерью была дома ее мама, а с сыновьями – экс-муж Саши, блогер Игорь Пустовит.

Саша поделилась, что когда она шла к машине, чтобы доехать в больницу, то несколько раз садилась на землю, потому что ей было очень плохо.

"Позавчера я не могла стоять на ногах. Платону было еще хуже. В шесть утра была вынуждена писать своей маме и Игорю, чтобы забрал мальчиков к себе как можно быстрее, потому что я даже не в состоянии была сделать им завтрак. Мама приехала, чтобы посидеть с Верочкой, пока мы поедем на обследование. Пока дошла до авто, то садилась на землю раз шесть, потому что в глазах темнота, во рту песок, а в голове вертолеты", — рассказала блогерша.

Саша Бо попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо попала в больницу / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно Саша Бо, не сдерживая слез, призналась, с чем ей пришлось попрощаться после появления третьего ребенка.

Читайте также: