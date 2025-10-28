Саша Бо сделала пластическую операцию на лице и пожаловалась на тяжелую реабилитацию

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо сделала пластическую операцию на лице.

Об этом звезда Сети откровенно рассказала в своем Instagram. Знаменитость говорит, что в течение полугода готовилась к операции, и вот почти месяц назад это наконец-то произошло. Саше Бо сделали эндоскопическую подтяжку средней и нижней трети лица.

"Я сделала эндоскопическую подтяжку средней и нижней трети лица. Мой овал лица уже выглядит достаточно хорошо. И я счастлива, что на это решилась. Я ждала эту операцию полгода и мечтала об этом уже давно", - говорит блогерша.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Правда, реабилитация Саши Бо была не из легких. Знаменитости по состоянию здоровья запретили принимать диуретики - препараты, увеличивающие выведение жидкости и солей из организма. Поэтому, у блогерши был реактивный отек, который медленно исчезает.

"По состоянию здоровья мне запретили принимать классические диуретики, поэтому бонусом мне достался реактивный отек, который очень медленно сходит уже 24-й день. Все, что вы мне пишете за глаза и брови - это временное явление, и мне нужно время на полное восстановление", - призналась знаменитость.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Тем не менее, Саша Бо очень сильно счастлива, что наконец-то сделала пластину операцию. Блогерша признается, что ее не устраивали брыли, которые начали повисать, и носогубные складки. Хотя реабилитация довольно тяжелая, но звезда Сети уже ждет того момента, когда полностью восстановится и сможет насладиться результатом.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

"Моей мечтой было навсегда избавиться от брылей, которые начали повисать, и носогубных складок. Но в мои планы не входило стать толстолобиком на месяц. Но рекомендаций я придерживаюсь, поэтому у меня получилась сложная реабилитация морально и физически. Но я уже хочу увидеть себя в зеркале такой, какой я должна быть", - подытожила блогерша.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика сделала пластическую операцию на лице. Блогерша уже похвасталась результатом на фото до и после.