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Саша Бо серьезно заболела: "Не пожелаю такого никому"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
360
Время на прочтение
2 мин
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Саша Бо серьезно заболела: "Не пожелаю такого никому"

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Звезда рассказала о симптомах своей болезни.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо серьезно заболела.

Как рассказала в Instargam-stories знаменитость, у нее была высокая температура и ее постоянно клонило в сон.

"Вчера был полный капец, не пожелаю такого никому, потому что я засыпала шесть раз в течение дня, а ночью у меня была температура 39,5", — поделилась Саша.

© instagram.com/sashaabo
Фото: instagram.com/sashaabo

Блогерша рассказала, что сходила на обследование к врачу, и у нее обнаружили грипп. Саша советует всем, кто тоже чувствует, что заболел, не заниматься самолечением и обратиться за помощью к медикам.

"Была на обследовании. Сейчас очень много больных гриппом. Болеют и дети, и взрослые. Имейте в виду, если вы будете самостоятельно сбивать температуру – это затянется надолго. Запишитесь к врачу", — отметила блогерша.

Саша Бо с мужем / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо с мужем / Фото: instagram.com/sashaabo

Кстати, Саша предположила, что заболела из-за напряженного графика и отсутствия полноценного отдыха.

"Я ванговала это. Накануне я говорила, что не удивлюсь, если заболею. Потому что организм уже не выдерживает той нагрузки, которую я дала на себя, того графика. У меня был срыв, я плакала и через несколько дней слегла с температурой. И наконец-то взяла себе выходной", — отметила блогерша.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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Дата публикации
Просмотры
360
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