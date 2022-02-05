Саша Бо шокировала историей, как ей доставили увядшие цветы: "Заплатила 2200 гривен"

Также цветов было вдвое меньше.

Популярная Instagram-блогерша Саша Бо рассказала историю, как она заказывала доставку букета.

Знаменитость решила навестить свою подругу, которая недавно сделала себе пластическую операцию. Саша хотела подарить ей цветы и тортик. Если с лакомством проблем не было, то с букетом пришлось возиться.

Блогерше доставили ужасный букет. Цветы были увядшими, также их было вдвое меньше.

Саше Бо доставили ужасные цветы / instagram.com/sashaabo

"21 роза в красивой коробочке. Заплатила 2200 гривен. Сначала говорили, что роза поднялась в цене, и теперь она стоит 70 гривен. Но все равно, как ни умножай на 11 – не получится 2200 гривен", — рассказала Саша.

Блогерша говорит, что перед ней извинились. Впрочем, каждый переводил свою вину на другого.

Саше Бо доставили ужасные цветы / instagram.com/sashaabo

"Не ищите оправданий и не вешайте лапшу на уши. Было бы достаточно извиниться", — возмутилась Саша.

Саше Бо доставили ужасные цветы / instagram.com/sashaabo

К слову, звезды вернули средства. А она тем временем купила другой букет и поздравила подругу.

Читайте также: