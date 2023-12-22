Саша Бо со слезами на глазах рассказала, с каким трудностями столкнулась во время материнства

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо честно призналась, что изменилось в ее жизни после рождения дочери Веры.

Так, Саша в фотоблоге рассказала о том, что из-за дочери приходится отменять некоторые запланированные съемки. По ее словам, Вера постоянно капризничает и требует внимания. В том числе и потому, что находится на грудном вскармливании. Впрочем, блогерша так и не смогла сдержать слез от ощущения, что она не полностью принадлежит себе.

"Я начала собираться в 11 часов, чтобы снять рекламу и быть готовой на 15 уехать в одно место. Ничего не сняла, вообще не готова и близко. Вера просто хочет быть на ручках, а у меня их всего две. Быть мамой грудного ребенка – это перестать принадлежать себе. Просто расплакалась", – рассказала знаменитость.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

И добавила, что вообще ей не на что жаловаться, ведь ребенок здоров. Тем не менее, ей трудно смириться с тем, что даже на рутинные дела ей может не хватать времени.

"Если оценить все в общем, то мне не на что жаловаться. Ребенок здоров, его не беспокоит животик, он не плачет от боли или дискомфорта. Но он начинает кричать, чтобы снова взять грудь. Это просто привычка для него, как ритуал успокоения. Верочка на груди постоянно Не могу ее ограничивать в этом, потому что я для нее целый мир и единственный человек, дающий ощущение безопасности, но не иметь времени пойти в туалет, не успевать нанести маску на волосы и отменить все свои планы, которые и так бывают раз в неделю – это добивает", – подчеркнула Саша Бо.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, месяц назад у блогерши Саши Бо родилась дочь Вера. Недавно она окрестила малыша в кругу ближайших и поделилась нежными фотографиями из таинства в храме.

Читайте также: